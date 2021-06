Newsletter del 16 giugno 2021

Fiume Po, ancora più bello da viverci dopo alcuni mesi di cura

In questi giorni si conclude il progetto "Fiume Po, bello da viverci", cofinanziato da Regione Piemonte ed Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, con la collaborazione del Comune di Fontanetto Po, della Partecipanza dei Boschi di Trino e della Cooperativa sociale Marcondiro, che ha dato lavoro per sei mesi a otto >>>

La tutela del fiume viene dall'acqua

È iniziato il presidio dei greti da parte dei guardiaparco; oltre all'ordinaria attività di sorveglianza la posta in gioco è la salvaguardia degli uccelli: sterna comune, fraticello, corriere piccolo, occhione, per esempio, sono le specie che stanno facendo il nido o che stanno covando e in questi giorni sono più vulnerabili. Questa è un'attività importante a servizio della biodiversità. I mezzi utilizzati sono barche e gommoni, sicuramente >>>

Benvenuta estate: gli appuntamenti del fine settimana

È estate ormai, tempo di finestre aperte, voci in strada e tanta voglia di stare all'aperto. Per il weekend che si avvicina non mancano le occasioni di trascorrere qualche ora all'insegna della natura e, perché no, della buona musica.

A Casale Monferrato prende il via >>>