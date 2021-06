Sulla scia delle lucciole

Venerdì 25 giugno 2021 – Cave Germaire – Carmagnola (TO)

(22 Giu 21) Passeggiata nella luce brillante di questi affascinanti coleotteri nel periodo che segna la loro stagione degli amori.

Le lucciole appartengono alla famiglia dei Lampiridi con oltre 2000 specie nel mondo e 22 in Italia: la produzione di bioluminescenza affascina da sempre grandi e bambini. La caratteristica luce serve ai maschi e alle femmine per comunicare tra di loro ed è finalizzata all'accoppiamento.

La produzione della luce avviene negli ultimi segmenti addominali attraverso una reazione chimica che impiega ossigeno, energia e enzimi. Per saperne di più e per vivere l'emozione di una passeggiata sulla scia delle lucciole, vi invitiamo iscrivervi all'evento organizzato dal circolo Legambiente Il Platano, in collaborazione con l'Ente-Parco.

Il percorso si svolge nella zona rinaturalizzata delle Cave Germaire, nelle Aree protette del Po piemontese, compresa nella Zona di protezione speciale della Lanca di San Michele.

L'evento è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Per questioni organizzative e assicurative è consigliata la sottoscrizione della tessera al circolo Legambiente per gruppo familiare.

La partenza è prevista alle ore 21.30 presso la sala didattica di Cave Germaire (Carmagnola).

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i soci Legambiente.

Per informazioni e prenotazioni: ilplatano.legambiente@gmail.com, cell. 3357860063

Ci saranno tre partenze scaglionate in piccoli gruppi, con ultima partenza alle ore 22.