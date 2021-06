Newsletter del 22 giugno 2021

Per favore non disturbate gli aironi che covano, grazie

Questo è un periodo dell'anno importante per gli aironi e, per gli esperti dell'Ente-Parco, sono giorni in cui si svolge il censimento primaverile degli ardeidi che abitano nelle varie colonie, cioè nelle garzaie. Ci sono garzaie e garzaie però, alcune sono >>>

Sulla scia delle lucciole: Venerdì 25 giugno 2021, Cave Germaire a Carmagnola

Passeggiata nella luce brillante di questi affascinanti coleotteri nel periodo che segna la loro stagione degli amori >>>

Riso Amico+ : Incontro divulgativo mercoledì 23 giugno 2021

"Riso Amico+": Il riso sostenibile che rispetta l'ambiente e valorizza l'impegno dei risicoltori. L'Ente di gestione del Parco del Po piemontese partecipa a «Riso Amico+», un progetto >>>

Avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per la formazione di un elenco di Accompagnatori Naturalistici

Per l'idoneità allo svolgimento di attività didattico-educative e visite guidate sul territorio >>>

Incontro educativo nell'area cani Le Vallere, sabato 26 giugno 2021

Gli addestratori dell'A.S.D. Gruppo cinofilo Debù, in collaborazione con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, propongono quattro incontri educativi per i vostri cagnolini >>>