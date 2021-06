Alle Vallere prosegue il noleggio di biciclette Rent Bike

(Moncalieri, 29 Giu 21) Il servizio è attivo al sabato, alla domenica e nei festivi, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

Questi i prezzi del noleggio biciclette: dai 3 euro per singola ora ai 10 euro per la giornata intera. Tra queste due tariffe ci sono alcune gradazioni di prezzo. Riduzioni per i bambini sotto i 12 anni e agli adulti sopra i 65. Sono anche a disposizione alcuni tandem.

Al venerdì, al sabato e alla domenica (negli orari di apertura del parco) e in occasione degli eventi è aperto anche il gazebo della Locanda La Mandria che offre bibite, gelati confezionati e caffè.

Troverete entrambi i servizi all'interno del cortile della Cascina Le Vallere, in corso Trieste 98 a Moncalieri.