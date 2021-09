Newsletter del 22 settembre 2021

Brutta sorpresa per i guardiaparco alla Confluenza Po-Maira

Lo scorso martedì, durante la consueta attività di vigilanza sul territorio a Casalgrasso, i Guardiaparco dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, hanno rilevato una visibile alterazione delle acque del rio Pascolo delle Oche a monte >>>

Sabato 25 settembre: in bicicletta da Moncalieri al centro di Torino lungo il Po

Nell'ambito del Piano di Animazione e marketing del progetto di Corona Verde, la Regione Piemonte promuove uscite con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere alla cittadinanza il territorio di Corona Verde >>>

Sabato 25 settembre torna Puliamo il mondo!

Il Circolo Legambiente Il Platano, in collaborazione con le GIAV (Guardie Ittico Ambientali Volontarie), con il Circolo Margot, con l'Associazione Karmadonne e il Gruppo Giovani della Croce Rossa >>>

IT.A.CÀ MONFERRATO Festival OFF: passeggiata a Cantavenna sabato 25 settembre

Gli appuntamenti del Festival OFF colorano il mese di settembre in attesa della tappa Monferrato dell'evento nazionale Festival IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori in programma dall'8 al 10 ottobre. Una serie di appuntamenti accompagneranno, nell'arco >>>

Il ritorno del bestiame in pianura e i cani da guardiania: alcune utili regole di comportamento quando li si incontra

Con l'arrivo dell'autunno iniziano gli spostamenti delle greggi dagli alpeggi estivi verso le pianure, dove trascorreranno i mesi invernali fino a quando, nella tarda primavera, torneranno a salire in montagna. E così, durante una passeggiata >>>

Quattro passi di salute nel Parco!

Incontri, cammino, animali, natura e stili di vita… queste sono le parole chiave del progetto Quattro passi di salute nel parco promosso dall'Associazione AMaR Piemonte (Associazione Malati Reumatici del Piemonte) >>>