Passeggiata con la terra™: terzo appuntamento de “Il Parco va in biblioteca, la biblioteca va al Parco”

(Valenza, 29 Set 21) Prosegue l'iniziativa "Il Parco va in biblioteca, la biblioteca va al Parco", inserita nel progetto Vivere il Po a Casale Monferrato, condotto in partenariato tra l'Ente-Parco e il Comune di Casale Monferrato e cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo.

Si tratta di una serie di incontri, gestiti dalle guide del Parco e dedicati ai ragazzi e ai bambini accompagnati. Le guide illustreranno l'area protetta lungo il Po a Casale Monferrato, le buone pratiche di sostenibilità ponendo l'accento sui comportamenti ambientali di ciascuno di noi.

I cambiamenti stagionali e i cicli della natura saranno argomento delle proposte che si svolgeranno in parte presso la Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi, in parte presso la sede dell'Ente-Parco o lungo il fiume.

Mercoledì 6 ottobre, alle ore 17.00, presso la sponda del fiume Po (lato Canottieri - zona imbarcadero), ci sarà il terzo appuntamento dal titolo Passeggiata con la terra™ a cura della guida Anna Maria Bruno. I partecipanti utilizzeranno i proprio sensi per la scoperta e il contatto con la natura. Vista, udito, olfatto, tatto, e un po' di fantasia saranno gli ingredienti per vivere un'avventura speciale tra le meraviglie del mondo naturale, che apparirà come un magnifico spettacolo!

Kit e materiali vari per le attività saranno forniti a tutti i partecipanti.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione.

Gli incontri saranno a numero chiuso: sono ammessi al massimo 20 bambini accompagnati da un adulto .

Saranno attuate le procedure anti COVID: obbligo della mascherina, igienizzazione delle mani, distanza di sicurezza, rilevazione della temperatura.

In caso di brutto tempo l'attività sarà rinviata a nuova data.

Info e prenotazioni:

e-mail biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it

Tel. 0142-444302-444308-297

Sito web: www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca-ragazzi

Pagina Facebook www.facebook.com/bibliotecaluzzati