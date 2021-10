Trail delle colline® 2021: al via la terza edizione!

(Castagneto Po, 05 Ott 21) Domenica 10 ottobre, torna il Trail delle colline nel cuore verde della collina torinese, per valorizzare le bellezze naturalistiche del territorio, con partenza da Chivasso e arrivo a Castagneto Po.

Nata con l'obiettivo di promuovere e valorizzare un territorio incantevole come la Riserva naturale del Bosco del Vaj, l'edizione 2021 vedrà i partecipanti impegnati in tre gare competitive (due trail rispettivamente di 30 km - con dislivello positivo di 1750 m - e di 16,5 km - con dislivello positivo di 1000 m, oltre a una corsa uomo-cane sempre di 16,5 km - con dislivello positivo di 1000) e in una eco­-camminata di 6 km - con dislivello positivo di 300 metri, per la quale si attende una partecipazione di massa.

A tutti i partecipanti sarà garantito un ricco pacco gara e l'imperdibile maglietta dell'edizione 2021.

L'iscrizione alla manifestazione dovrà avvenire entro venerdì 8 ottobre.

Verranno adottate tutte le misure necessarie a garantire agli atleti la partecipazione in totale sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative. Proprio per questo motivo, il regolamento e il programma delle gare potrebbero subire variazioni in conformità con quanto verrà condiviso con le autorità competenti.



Informazioni: iscrizioni@traildellecolline.it