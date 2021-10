Il campione e la zanzara a Le Vallere - spettacolo itinerante in bicicletta

(Moncalieri, 05 Ott 21) Sabato 16 ottobre alle ore 16, il Parco Le Vallere di Moncalieri, parte del Parco naturale del Po piemontese, ospiterà "Il campione e la zanzara", spettacolo itinerante in bicicletta della compagnia Faber Teater.

Si tratta del "recupero" dell'appuntamento rinviato lo scorso 26 settembre a causa della pioggia nell'ambito del programma del festival Open-T, promosso da Teatrulla in collaborazione con Storie cucite a mano, progetto selezionato dall'impresa sociale con i Bambini, nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Iniziativa in collaborazione con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Tutti sono in bicicletta in questo spettacolo atipico, per attraversare lo spazio e il tempo sul fiume del Novecento, pedalando.

Le maschere Guide del Tempo prendono gli spettatori per mano accompagnandoli lungo la vita dell'Airone Fausto Coppi e di Anifele, la zanzara africana che lo punse.

È la parabola di un uomo che diventa mano a mano quella di ognuno noi, una storia quotidiana ed eroica al tempo stesso, ironicamente pungente.

Informazioni e prenotazioni

www.teatrulla.it/prodotto/ticket-il-campione-e-la-zanzara/

Per affittare bici sul posto è necessario scrivere a info@teatrulla.it entro l'11 ottobre