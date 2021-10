Natura tutelata e da tutelare: viaggio tra parchi e aree protette terrestri ai tempi dell’emergenza planetaria, tra vincoli e opportunità

Avigliana (TO) - 15 - 16 - 17 ottobre 2021

(13 Ott 21) Non possiamo più indugiare, dobbiamo riflettere e agire e, per agire, dobbiamo capire: informarci e formarci... La nostra Casa Comune, la Terra, come la chiama Papa Francesco, è in pericolo. La sopravvivenza del genere umano lo è...

Queste le riflessioni da cui prende le mosse il programma del corso promosso dall'Associazione Casa Comune volto a informare e formare su alcuni degli aspetti che stanno determinando cambiamenti drammatici per l'intera umanità e la natura nel suo insieme.

Il metodo si basa sullo scambio e sulla ricerca di strategie di intervento e di relazione per vivere, proteggere e custodire la Terra.

La diversità biologica è sempre più a rischio, non solo per l'estinzione di singole specie, animali e vegetali, ma anche per il degrado, spesso irreversibile, di interi ecosistemi. Le foreste, per esempio, svolgono un ruolo che non è solo ecologico, ma anche fondamentale a livello sociale ed economico, eppure la loro esistenza è in pericolo. Sono il termometro delle sofferenze del pianeta o della sua salute. Le aree protette rappresentano, non solo a livello potenziale, uno strumento per contenere la perdita di biodiversità e per sperimentare nuovi modelli capaci di valorizzare microeconomie territoriali.

Questo corso è rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, agli educatori, agli amministratori pubblici, agli studenti universitari, ai tecnici che operano, a diverso titolo, all'interno di parchi e riserve naturali, a soprattutto a coloro che hanno a cuore il destino del pianeta.

I parchi terrestri racconteranno il loro ruolo fondamentale in materia di conservazione, educazione, studio, e per noi lo farà il Presidente dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, Roberto Saini.

Il corso prevede due modalità di partecipazione: in presenza, presso la Certosa 1515 di Avigliana (TO), oppure in diretta online.

www.casacomunelaudatoqui.org/prossimi-corsi

tel. 011 3841049, cell. 342 3850062

casacomune.laudatoqui@gmail.com