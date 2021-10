PinQua Le Vallere, ovvero un nuovo assetto per la fruizione

(18 Ott 21) L'Ente-Parco mette energia verde nel progetto PinQua, programma nazionale della qualità dell'abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (MIMS), finanziato con fondi provenienti dal PNRR con l'obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale.

Come? PinQua Vallere darà valore al giardino che si trova a fianco della Cascina omonima, sede operativa dell'Ente-Parco, rendendolo centrale per le attività didattiche e semplificherà l'accesso ai parcheggi. Il giardino si farà bello, verrà ingrandita l'area umida e migliorata la quinta vegetale al suo interno, infatti le piante hanno raggiunto una dimensione ragguardevole e interventi accorti di diradamento selettivo, potatura, e integrazione dove necessario, potranno contribuire a filtrare il rumore che proviene da corso Trieste.

Ma il vero cambio di passo sarà l'installazione di sistemi di osservazione della natura da remoto. Bambini che scorrazzano in uno spazio limitato hanno ben poche possibilità di incontrare animali perché è la loro stessa presenza a metterli in fuga e anche perché è di notte che il giardino brulica di vita: la soluzione è una webcam che "catturi" per loro rane, minilepri, toporagni, scoiattoli e tanti altri animali, proiettandoli su un grande schermo. A suo tempo potranno poi "toccare con mano" sul posto quello che hanno già visto da remoto per confronto tra mondo virtuale e mondo reale in grado di coinvolgerli emotivamente.

Contestualmente, con un sistema automatizzato di ingresso e di uscita verrà reso più semplice l'accesso ai parcheggi. Ci sarà anche un miglioramento in termini di sicurezza, infatti in accordo con il Comune di Moncalieri saranno installate alcune telecamere collegate direttamente con il locale Comando dei Carabinieri, a prevenzione di atti vandalici sulle auto parcheggiate.

Il progetto PinQua Vallere è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del Dossier di candidatura "Residenza–Resilienza" presentato dalla Città Metropolitana di Torino, stanziamento approvato dal Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, con decreto del 7 ottobre scorso. Ulteriore e conclusivo passaggio, previsto per i primi mesi del prossimo anno, sarà il vaglio da parte dell'Alta Commissione ministeriale che darà il suo nulla osta definitivo.

Gli interventi ammessi al finanziamento, per complessivi quindici milioni di euro, coinvolgono il territorio dei Comuni di Moncalieri, Nichelino, Trofarello, La Loggia, Beinasco, Piobesi torinese e Chieri. Gli interventi che riguardano Le Vallere saranno interamente finanziati dai 200.000 euro del contributo PinQua e saranno, in quanto derivanti da fondi PNRR, realizzati e resi fruibili entro il 31 marzo 2026.

Ulteriori informazioni: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnati-28-mld-per-il-programma-pinqua-sulla-qualita-dellabitare-il-40-va