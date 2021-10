Il Parco del Po piemontese a Linea Verde Life il 13 novembre!

(27 Ott 21) Le riprese non possono che aprirsi con i complimenti all'Ente-Parco e al suo direttore Dario Zocco per i lavori svolti in questi anni, da parte di Marcello Masi, conduttore insieme a Daniela Ferolla del programma TV Linea Verde Life.

È una giornata di sole, un po' fredda per essere solo fine ottobre ma dai colori vividi, proprio come richiesto dalle regole della TV!

Zocco, a pochi giorni dalla pensione, è il protagonista di un bell'intervento sulle rive del Po, presso l'imbarcadero di Casale Monferrato, in cui tanta energia e passione ha speso in questi anni l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Questo entusiasmo si traduce nella dichiarazione del direttore "Siamo riusciti a far rivolgere lo sguardo dei casalesi verso il fiume!".

Anche ai conduttori e alla troupe non è passata inosservata la frequentazione del lungo Po da parte dei casalesi: sportivi, nonni con i bimbi frequentano questa porzione di natura a due passi dal centro città.

E questo è solo un assaggio: per vedere la trasmissione che coinvolge oltre agli Amici del Po anche i profumati krumiri, l'appuntamento è per sabato 13 novembre alle ore 12.20 su Rai Uno.