Newsletter del 27 ottobre 2021

Il Parco del Po piemontese a Linea Verde Life il 13 novembre!

Le riprese non possono che aprirsi con i complimenti all'Ente-Parco e al suo direttore Dario Zocco per i lavori svolti in questi anni, da parte di Marcello Masi, conduttore insieme a Daniela Ferolla del programma TV Linea Verde Life >>>

Nasce la figura di Sommelier del riso

La Società AcquaVerdeRiso organizza i corsi di formazione per diventare sommelier del riso, l'esperto in grado di determinare, attraverso un'attenta analisi sensoriale del chicco, anche la >>>

Dal 30 ottobre al 14 novembre, a Le Vallere si fa Jazz!

Il Moncalieri Jazz Festival avrà luogo dal 30 ottobre al 14 novembre 2021, presso il Parco delle Vallere. Il festival è un punto di >>>

Gli elementi della creatività

Dal 4 ottobre, alla Cascina Le Vallere - Moncalieri (TO), ogni LUNEDI' fino al 29 novembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, laboratori creativi "Gli elementi della creatività" nell'ambito del progetto Storie cucite a mano >>>

Halloween al Parco!

Domenica 31 ottobre, a partire dalle ore 18 a Moncalieri si festeggia Halloween al Parco! con l'Associazione Teatrulla che organizza uno spettacolo di animazione itinerante nel parco Le Vallere >>>