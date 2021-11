Daniele Piazza è il nuovo direttore dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

(09 Nov 21) Daniele Piazza, agronomo, nato a Vimercate nel 1976, direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola, è anche il nuovo direttore ad interim dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Subentra a Dario Zocco, una storia lunga 38 anni di direzione dei Parchi e delle Riserve naturali del Po – le Aree protette del Po vercellese-alessandrino e torinese, diventate Aree protette del Po piemontese dal 1° gennaio 2021 – e in pensione da inizio novembre. Tuttavia, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici, Zocco svolgerà un servizio gratuito di assistenza e affiancamento all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, al nuovo Direttore ad interim e al Direttore che subentrerà in seguito all'espletamento delle procedure concorsuali attualmente avviate.