Il Sabato nei Villaggi - Cultura e Natura nelle terre del Po

VII edizione – TRINO (VC) - sabato 13 novembre 2021

(10 Nov 21) L'edizione autunnale della rassegna "IL SABATO NEI VILLLAGGI – cultura e natura nelle terre del Po", promossa dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese prosegue con un nuovo appuntamento sabato 13 novembre a Trino, nel territorio del neo costituito Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi.

Il ritrovo sarà in piazza Garibaldi, a Trino, alle ore 14.15 con partenza della passeggiata alle ore 14.30 per raggiungere il vicino sito di San Michele in Insula.

Documentata l'antica storia del luogo - le evidenze archeologiche più antiche infatti risalgono all'epoca romana con continuità di occupazione fino all'alto medioevo – è ora il tempo di approfondirne la storia attraverso l'indagine bioarcheologica, condotta dagli studiosi del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze dalla Vita dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Ospite dell'appuntamento trinese sarà Marta Licata, docente di Archeobiologia e responsabile scientifico del progetto, che descriverà ai partecipanti l'attività dell'antropologo fisico.

Al termine della visita ci si recherà in città per accedere alla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo dove è conservato l'antico crocifisso un tempo ospitato all'interno della chiesa di San Michele.

L'incontro trinese sarà occasione per conoscere una delle tipicità locali: i Trinesini, morbidi nocciolini di cioccolato fondente ripieni di una raffinata ganache, prodotti in esclusiva dalla Pasticceria Bodiglio di Antonello Varalda.

Il Sabato nei villaggi è un'attività condotta da Anna Maria Bruno, Guida del Parco.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: chebisa@virgilio.it indicando cognome, nome e numero di telefono, oppure telefonando al cell. 348 2211219.

È necessario avere il green pass valido e portare con sé la mascherina.

La proposta è finanziata dalla Provincia di Vercelli.