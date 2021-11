Escursione ad anello nel Bosco del Vaj

(23 Nov 21) Domenica 28 novembre, Augusto Cavallo, Guida Escursionistica professionale e istruttore di nordic walking, propone un percorso ad anello di km 13 circa con un dislivello + 600 m (4,5 ore a piedi).

Il ritrovo è a Casalborgone (TO), alle ore 8.00 nell'area del distributore Tamoil (ex SS 458 km 6.016). La chiusura delle iscrizioni è prevista intorno alle 8.45, dopodiché ci si sposta in auto al punto di partenza della camminata, prevista per le 9.00.

L'escursione prevede l'attraversamento della Riserva Naturale del Bosco del Vaj, rimanendo immersi nella natura più incontaminata. Lungo il percorso troveremo uno dei pochi esemplari in Piemonte di Rul Verda (Quercus Crenata o Cerro Sughera) e il Grande Faggio. Seguendo gli stretti sentieri saliremo al Bric del Vaj fino alla grande croce di pietra per poi scendere tra i boschi di castagni e ritornare al punto di partenza.

Al termine dell'escursione sarà possibile partecipare al pranzo a base di specialità piemontesi (posti limitati).

Il costo di partecipazione alla camminata è di €. 5,00, mentre il costo del pranzo è di €. 20,00.

La prenotazione è obbligatoria, così come il green pass.

Lo svolgimento delle escursioni è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti anti COVID-19 così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. L'iniziativa ha il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

E' necessario avere con sé i necessari dispositivi di protezione individuale.



Informazioni e iscrizioni: Augusto cell. 3394188277, email: augusto.cavallo66@gmail.com