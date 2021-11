Raccolta di adesioni per il progetto “In settimana, lungo il Po”

Inserimento lavorativo temporaneo di 10 persone disoccupate

(23 Nov 21) Il Centro per l'Impiego di Casale Monferrato, in attuazione delle disposizioni della DGR n. 41-8652 del 29/03/2019 e della DD n. 155 del 7/04/2021, a seguito dell'ammissione a finanziamento del progetto "In settimana, lungo il Po", presentato dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, approvato dalla Regione Piemonte con DD-A15545/2021 DEL 27/09/2021, pubblica l'avviso per la raccolta delle adesioni al progetto per l'inserimento lavorativo di 10 persone per 25 settimane a 29 ore settimanali.

Il servizio prestato è volto alla valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico.

La ricerca è rivolta ai residenti nei comuni delle Aree protette del Po piemontese (elenco dei comuni alla pagina: http://www.parcopopiemontese.it/pagina.php?id=221), disoccupati/inoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015, privi di impiego in carico ai Servizi Sociali, disoccupati/inoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 da almeno 12 mesi privi di impiego che abbiano compiuto il 30° anno di età.

Le domande di adesione al presente bando possono essere effettuate online mediante l'utilizzo di un link o QR code dedicati.

Sarà possibile presentare la propria candidatura dalle ore 8.00 del 02/12/2021 alle ore 12.00 del 03/12/2021.

Informazioni e prenotazioni: in attesa di definizione