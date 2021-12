Riconoscimento a Dario Zocco dal Comune di Valenza

(15 Dic 21) Lunedì 6 dicembre, il Sindaco di Valenza, Maurizio Oddone ha consegnato a Dario Zocco, direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese a riposo per pensionamento dal novembre scorso, una targa celebrativa per il servizio prestato in questi anni a tutela del territorio.

La storia di Dario Zocco è iniziata 38 anni fa, proprio nella stessa Sale del Consiglio comunale dove in questi giorni ha ricevuto il riconoscimento. Davvero un bel traguardo e una grande dedizione volta alla salvaguardia della natura e alla valorizzazione del Po.

Buona pensione, Dario!