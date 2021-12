Regala un albero alla foresta condivisa del Po piemontese!

(15 Dic 21) Hai mai sentito parlare della "Foresta condivisa del Po piemontese"?

Si tratta di un'ambiziosa iniziativa per riprendere e consolidare gli interventi di riqualificazione ambientale avviati negli ultimi 30 anni lungo la fascia fluviale del Po e nelle aree circostanti fino a costituire una foresta di vicinato di circa 200 chilometri.

Si chiama condivisa proprio perché chiunque può contribuire a realizzarla, diventandone partner, dalle istituzioni fino al semplice cittadino, dalle aziende agricole alle imprese private e alle associazioni.

Al progetto hanno già contribuito diversi soggetti privati, sia per il tramite della società AzzeroCO2, attraverso la quale tanti donatori hanno dato il loro contributo, che aderendo direttamente alla proposta dell'Ente-Parco, come il Rotary International Distretto 2031 e SandenVendo.

E se non hai ancora deciso cosa regalare a Natale: un albero per la foresta condivisa potrebbe essere un'ottima idea!

Per dare vita a un nuovo albero bastano anche solo 20 euro, che corrispondono a una nuova piccola pianta e ai 10 metri quadri di terreno che la circondano e che le permetteranno di crescere e di essere curata per garantirne l'attecchimento. Tutti i contributi economici saranno raccolti in un apposito fondo dedicato esclusivamente alla Foresta condivisa del Po piemontese. Dal canto suo, l'Ente-Parco dedicherà ogni attenzione all'espansione della Foresta: con i fondi raccolti non solo metterà a dimora nuove piante, ma le curerà e acquisterà nuovi terreni per farla crescere sempre più rigogliosa.

Per il versamento del contributo occorre utilizzare PagoPa al link http://www.pagaonlinepa.it/POL_CitizenPortal/GEN_Default.aspx?idDominio=95000120063#no-back-button.

Le indicazioni da seguire sono dettagliate

qui: http://www.parcopopiemontese.it/pagina.php?id=299; .