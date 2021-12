L’Abbazia, Il Bosco, il riso… nella natura del Parco delle Grange

disegni di Lorenzo Dotti - Edizioni Boreali 2020

(Valenza, 22 Dic 21)

E' disponibile contattando l'Editore: info@boreali.it il nuovo carnet dell'illustratore Lorenzo Dotti, un tuffo nel passato di quella porzione di terra del basso vercellese abitata dai monaci cistercensi dell'Abbazia di Lucedio, ma anche una fotografia dell'ultima selva della Pianura Padana: il Bosco della Partecipanza di Trino. Protagonisti dunque il lavoro dell'uomo e la natura sapientemente protetta dal Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange Vercellesi recentemente istituito. Un libro che racconta anche le avventure dei giovani appassionati ornitologi del GPSO (Gruppo Piemontese Studi Ornitologici) che negli anni novanta del secolo scorso partivano di notte per montare le reti per acchiappare uccelli per studiarli e inanellarli.

Ciascun autore ha il suo stile personale e quello con cui Lorenzo Dotti ha riempito i suoi oltre quaranta taccuini in altrettanti anni di carriera è davvero unico.

Lorenzo rilega da solo i suoi quaderni che, insieme a penne e colori, sono i suoi inseparabili compagni di viaggio.

Anche nel suo più recente lavoro, sono le emozioni le vere protagoniste: il libro L'Abbazia, il Bosco, il riso nella natura del parco delle Grange trasmette lo stupore della scoperta di luoghi ricchi di natura e storia visti con gli occhi dell'autore.

Pagina dopo pagina, Lorenzo Dotti ci accompagna lungo un viaggio straordinario attraverso due secoli, storie di uomini e di fatica, edifici arditi e paesaggi davvero unici.