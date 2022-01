(Valenza, 13 Gen 22) La mostra è disponibile fino a fine gennaio. I temi trattati sono molto attuali: biologia e comportamento dei chirotteri sono protagonisti oltre alle numerose curiosità che riguardano questi animali così speciali e importanti per la biodiversità, anche in ambito urbano. Rientra nel progetto "Vivere il Po a Casale Monferrato" realizzato dall'Ente-Parco in partenariato con il Comune di Casale Monferrato e finanziato dalla Compagnia di San Paolo.

La mostra è visitabile presso la sede operativa di Casale Monferrato (AL) in Viale Lungo Po Gramsci 8-10, in orario d'ufficio, muniti di Green-pass valido e mascherina.