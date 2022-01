Il Centro per l'Impiego di Casale Monferrato, in attuazione delle disposizioni della DGR n. 41-8652 del 29/03/2019 e della DD n. 155 del 7/04/2021, a seguito dell'ammissione a finanziamento del progetto "In settimana, lungo il Po", presentato dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, approvato dalla Regione Piemonte con DD-A15545/2021 DEL 27/09/2021, pubblicherà a breve l'avviso per la raccolta delle adesioni al progetto per l'inserimento lavorativo di 8 soggetti per 25 settimane a 29 ore settimanali.

Vi invitiamo a prestare attenzione alle successive notizie pubblicate sul sito dell'Ente-Parco http://www.parcopopiemontese.it/index.php per rimanere informati riguardo il periodo di apertura della candidatura.

I destinatari richiesti sono:

n. 3 disoccupati/inoccupati privi di impiego in carico ai Servizi Sociali;

n. 5 disoccupati/inoccupati da almeno 12 mesi privi di impiego che abbiano compiuto il 30° anno di età.

Il servizio prestato è volto alla valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico.

Le Aree protette di competenza dell'Ente-Parco hanno necessità di interventi di manutenzione perché destinate a forme di fruizione eco-sostenibili, da parte di residenti e visitatori. Questo bisogno si è amplificato a seguito del periodo di chiusura forzata dovuto alla pandemia. Le attività previste tendono complessivamente alla cura del paesaggio fluviale che connota il territorio interessato dal progetto:

manutenzione straordinaria delle aree naturaliformi adibite alla fruizione, degli arredi, dei punti informativi e segnaletica realizzati in precedenza e ora bisognosi di interventi a scopo conservativo;

supporto alle attività di riqualificazione e fruizione, con particolare attenzione all'ambito urbano e periurbano di Casale Monferrato, sito di progetto di valorizzazione che terminerà nel 2022;

predisposizioni e allestimenti per eventi che l'Ente-Parco organizza o a cui è chiamato a partecipare.

Le domande di adesione al presente bando, potranno essere effettuate on line mediante l'utilizzo di link o QR Code dedicati accedendo alla sezione dedicata sul sito istituzionale di Agenzia Piemonte Lavoro www.agenziapiemontelavoro.it, Home page>PPU>Quadranti.