Avviso pubblico per la selezione di soggetti disoccupati per inserimento lavorativo a tempo determinato

Il Centro per l'Impiego di Casale Monferrato, a seguito dell'ammissione a finanziamento da parte della Regione Piemonte del progetto "In settimana, lungo il Po", presentato dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, sta per pubblicare l'avviso per la raccolta di adesioni per l'inserimento lavorativo di n. 7 soggetti per 25 settimane a 29 ore settimanali >>>

Da giovedì 20 gennaio torna l'appuntamento settimanale online con le orchidee spontanee

Con il nuovo anno riprendono gli incontri on line di Life Orchids con la collaborazione di Lorenzo Dotti e Amalita Isaja, del Gruppo Orchidee Piemontese.

Ogni giovedì, appuntamento on line, dalle ore 17.45 alle 18.30, con tecnici ed esperti che ci parleranno delle orchidee spontanee e >>>

Quattro passi con il cuore - Sabato 22 gennaio 2022, Cascina Le Vallere a Moncalieri

Sabato 22 Gennaio 2022, alle ore 11.30, presso la Cascina Le Vallere, si terrà l'incontro Quattro passi con il cuore. L'evento rientra nel progetto 4passinelparco ed è promosso dall'associazione AMaR Piemonte (Associazione malati reumatici) >>>

Webinar progetto Innovaweedrice-Tecniche innovative per il controllo delle infestanti in risaia

Martedì 25 gennaio 2022

Evento divulgato all'interno di Riso Amico+, progetto finanziato con fondi PSR 2014-2020 Operazione 16.1.1 a cui l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese partecipa in collaborazione con l'Università di Torino come capofila di progetto, l'Ente Risi, la Provincia di Vercelli e 10 aziende risicole. On line il 25 gennaio 2022 >>>

Anche l'Ente-Parco in prima linea contro la Peste Suina Africana

Tra i 78 comuni piemontesi inseriti dal Ministero della Salute nella "zona infetta" da Peste suina africana, tutti in provincia di Alessandria, i comuni delle Aree protette del Po piemontese direttamente interessati sono due: Capriata d'Orba e Predosa >>>

Peste suina africana. Prescrizioni per le aree protette del Po piemontese

L'ordinanza congiunta Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole del 13.1.2022, firmata dai Ministri Speranza e Patuanelli, prescrive che nell'area infetta individuata sono vietate: >>>

Dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi in tutto il Piemonte

E' in vigore il provvedimento della Regione Piemonte che dichiara lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio regionale, sulla base del >>>