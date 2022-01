(Casale Monferrato, 26 Gen 22) Il Centro per l'Impiego di Casale Monferrato pubblicherà domani l'avviso per la raccolta di adesioni per l'inserimento lavorativo di 7 persone per 25 settimane a 29 ore settimanali. Sarà possibile presentare la propria candidatura dalle ore 08.00 del giorno 27/01/2022 alle ore 12 del giorno 28/01/2022.

I destinatari richiesti devono essere residenti nei comuni delle Aree protette del Po piemontese (elenco dei comuni alla pagina: http://www.parcopopiemontese.it/pagina.php?id=221).