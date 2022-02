(02 Feb 22) Siamo nel pieno dell'inverno, un momento delicato per la fauna, in particolare per le specie di uccelli migratori che svernano nei nostri territori in attesa di ripartire verso le aree naturali dove si riprodurranno. L'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio apre ai visitatori per far conoscere la biologia e il comportamento di questi speciali animali.

L'evento organizzato dall'Associazione naturalistica Codibugnolo e patrocinato dall'Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese e dal Comune di Isola Sant'Antonio, consentirà di avvicinarsi alla natura dell'area protetta e alla fauna selvatica utilizzando un capanno per il birdwatching e l'osservatorio naturalistico, e di scoprire insieme alle guide del Parco i progetti di conservazione messi in atto negli anni.

In questo angolo di Piemonte, ogni giorno, è possibile meravigliarsi per l'arrivo di specie nuove, osservandone il comportamento e le strategie di sopravvivenza.

L'appuntamento con la natura è per domenica 6 febbraio 2022 all'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio (AL), dalle 9.15 alle 12.00.

L'evento, adatto a persone dai 6 anni in su, è a numero chiuso. Nell'area non sono ammessi i cani.

In caso di forte maltempo l'evento sarà annullato.

Prenotazione necessaria entro le 15.00 di sabato 5 febbraio 2022.

Si raccomanda un abbigliamento comodo e a strati, scarpe idonee a un'escursione in natura, un cappellino, una macchina fotografica e un binocolo (se in possesso).

L'escursione sarà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Le guide del Parco forniranno ai partecipanti tutte le indicazioni sull'equipaggiamento tecnico necessario e sui dispositivi di protezione individuale che ogni partecipante dovrà obbligatoriamente avere con sé.

Per informazioni e prenotazioni:

Daniela 333 2648723 – Roberta 347 8823023

codibugnolo@hotmail.it – www.associazionecodibugnolo.it