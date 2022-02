Alla scoperta della Garzaia di Trino

Un video su che cosa è successo durante la tempesta del 2021

Siamo in località Montarolo, nel territorio del Comune di Trino (VC), in un grande bosco con querce, farnie e carpini dove, fin dagli anni 30, è presente una grande colonia di aironi >>>

Natura di ghiaccio: birdwatching in Oasi

Siamo nel pieno dell'inverno, un momento delicato per la fauna, in particolare per le specie di uccelli migratori che svernano nei nostri territori. L'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio apre ai visitatori per >>>

D'Inverno sul Po: al via la trentanovesima edizione!

Dal 1983 la Società Canottieri Esperia-Torino organizza, nel mese di febbraio, la regata internazionale di fondo D'Inverno sul Po >>>

Anche a febbraio proseguono gli appuntamenti on line di Life Orchids

Con la collaborazione di Lorenzo Dotti e Amalita Isaja, del Gruppo Orchidee Piemontese. Il programma >>>