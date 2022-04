(05 Apr 22) Riparte il servizio nei giorni di venerdì, sabato e domenica con orario 10.00-19.00.

E' ancora una volta la Locanda La Mandria a gestire il servizio di ristoro, una caffetteria che offre bibite, gelati e caffè. Il chiosco è aperto all'interno del cortile della Cascina Le Vallere, in corso Trieste 98 a Moncalieri.

Presso il chiosco è anche possibile noleggiare le biciclette di Rent Bike Le Vallere, mountain bike pratiche e robuste, adatte ad adulti e bambini, con tanti accessori utili, dai seggiolini posteriori ai cestini portatutto ai caschi, tutti strumenti e materiali omologati e sicuri.

Questi i costi del noleggio biciclette: dai 3 euro per singola ora ai 10 euro per la giornata intera, tra queste due tariffe alcune gradazioni di prezzo. Riduzioni per i bambini sotto ai 12 anni e agli adulti sopra i 65. Sono anche a disposizione alcuni tandem.

Informazioni per il noleggio delle biciclette: 0114993333