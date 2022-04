Crescentino, sabato 9 aprile

(05 Apr 22) Il 9 aprile Sabato nei Villaggi visita Cascina Ressia a Crescentino Centro di Educazione Ambientale di Cascina Ressia (C.E.A.) | Aree protette Po piemontese (parcopopiemontese.it) con un'edizione dedicata ai più piccoli: Benvenuta Primavera! Una bella passeggiata, letture animate e attività di scoperta del mondo naturale; in collaborazione con il Comune di Crescentino e Biblioteca Civica Degregoriana.

Ritrovo alle ore 15.00 a Cascina Ressia (raggiungibile anche in bicicletta dalla città di Crescentino). La partecipazione e gratuita. L'iniziativa si svolgerà anche in caso di pioggia, escludendo in quel caso la passeggiata. È necessario aver con sé la mascherina.

Per informazioni e prenotazioni: 331562913- 3482211219.