Sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 a Moncalieri Parco Le Vallere

(05 Apr 22) Bike Experience ha il duplice obiettivo di promuovere il cicloturismo in Piemonte e di far esplorare le bellezze e le risorse del Territorio della nostra regione. Attraverso il villaggio Expo, i numerosi Workshops e Talks , i Tours guidati con percorsi di diversi livelli di difficoltà, la Pista Mtb per i bambini e ragazzi, ma anche la possibilità di testare e-bikes, il visitatore sarà accompagnato nel mondo delle 2 ruote, un mondo democratico, inclusivo ed ecologico che sempre più sta venendo alla ribalta. Con intento di soddisfare la curiosità e l'interesse del visitatore, durante tutto il weekend, si alterneranno numerosi ospiti, che con passione e dedizione hanno fatto delle 2 ruote il loro mondo.

.

Area TALK

Sabato

Paola Gianotti, che ha infranto 4 Guinness World Record, tra cui il diventare la donna più veloce al mondo a circumnavigare il globo in bici. http://keepbrave.com

Fabio Saracino, laureato in Informatica, con una grande passione per il turismo in bicicletta, autore del libro Adagio ma non troppo. Viaggio alla scoperta dell'Appennino. www.instagram.com/fabio.saracino

Silvio Spertino, amministratore di www.cicloviaggiatore.it, che ci racconterà Quando tutto ebbe inizio.

Fabio Abbà, fondatore del VegVisir Cosmetics, ci proporrà i suoi prodotti essenziali per i cicloviaggi. www.vegvisircosmetics.com/fabio

Renata Andolfi, fisioterapista e osteopata con l'avventura nel sangue ci racconterà la sua esperienza in Himalaya in bicicletta. Due donne in alto dove l'aria è sottile . www.instagram.com/andolfirenata

Andrea Rolando, professore presso il Politecnico di Milano, presenta i progetti di valorizzazione dei territori attraversati dai percorsi lenti. www.e-scapes.polimi.it

APERITIVO DEL CICLOTURISTA

A partire dalle ore 19, si aprirà un doppio dibattito tra Ultracycling VS Cicloturismo e BikePacking e Borse tradizionali.

.

Domenica

Felicina Biorci, biologa nutrizionista e docente presso la Facoltà di Scienze Motorie di Torino , parlerà di nutrizione per chi pratica Cicloturismo e Endurance. www.felicinabiorci.com

Oliviero Alotto ultrarunner e ultracyclist, oltre che fiduciario di Slow Food Torino che ci racconterà del suo impegno per la sostenibilità e dei suoi progetti oltre che delle sue imprese. www.olivieroalotto.com

Fabio Guglierminotti, presidente e fondatore dell'associazione 160CM presenterà il suo importante progetto e dalla fiera farà partire il suo primo evento 2022 alle ore 14:00. www.160cm.it/fabio-wolf

Ride Bike, associazione che diffonde l'equità di genere nello sport presenterà il progetto Adidas Breaking Barriers. www.balonmundial.it/bike-ride

Nico Valsesia, campione di endurance, autore del libro La fatica non esiste, che ci porterà le testimonianze delle sue imprese e dei suoi prossimi progetti. www.nicovalsesia.com

Mario Ginevro, autore del libro Senza rotelle, piccolo manuale (illustrato) della bici. www.instagram.com/freeginevro

Per accedere alla fiera occorre registrarsi o sul sito www.bikepiemonte.it (consigliato) o direttamente all'entrata. L'ingresso è GRATUITO.

.

Vi aspettiamo numerosi!

Se arriverete in bici, troverete un parcheggio gratuito sorvegliato con oltre 150 posti.