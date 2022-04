L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese sostiene il Life GRAYMARBLE

Azioni concrete per salvare la trota marmorata e il temolo adriatico nel bacino idrografico della Dora Baltea

Il progetto Life GRAYMARBLE (LIFE20 NAT/IT/001341) interviene nel bacino idrografico della Dora Baltea per impedire l'estinzione in Italia di due specie autoctone di particolare importanza >>>

Bike Experience - 1a Fiera del Cicloturismo in Piemonte

Sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 a Moncalieri Parco Le Vallere

Bike Experience ha il duplice obiettivo di promuovere il cicloturismo in Piemonte e di far esplorare le bellezze e le risorse del Territorio della nostra regione. Attraverso il villaggio Expo >>>

Nei parchi in sicurezza: gli insetti vettori

Sabato 9 aprile a Moncalieri Le Vallere

Sabato 9 aprile 2022, presso la Cascina Vallere (Moncalieri), ore 10.30. L'evento fa parte del progetto 4passidisalutenelparco ed è promosso dall'associazione AMaR Piemonte >>>

Sulle orme di Monet

Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio (AL) - 10 aprile

La natura è, da sempre, fonte di ispirazione per gli artisti e… per ognuno di noi. Un pomeriggio all'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio (AL) per cogliere, grazie a un evento inedito, le sfumature di questo ambiente e per >>>

Appuntamenti di Life Orchids da aprile a giugno

9 aprile Azienda Agricola Roccabianca – Cartosio (AL) – ore 15.00

Visita alla scoperta delle orchidee spontanee tra i vigneti con degustazione dei prodotti dei custodi.

23 aprile Pecetto di Valenza >>>

Indovina la pianta: per i bambini di tutte le età all'interno di Bike Experience

Moncalieri Parco Le Vallere 9-10 aprile

Indovina la pianta è un gioco con quiz e indovinelli tra le piante del primo giardino fenologico del Piemonte, realizzato >>>

Sabato nei villaggi - cultura e natura nelle terre del Po

Crescentino, sabato 9 aprile

Il 9 aprile Sabato nei Villaggi visita Cascina Ressia a Crescentino, Centro di Educazione Ambientale con un'edizione dedicata ai più piccoli: Benvenuta Primavera! Una bella passeggiata >>>

Riaprono il chiosco bar e il noleggio di biciclette alle Vallere di Moncalieri

Riparte il servizio nei giorni di venerdì, sabato e domenica con orario 10.00-19.00

E' ancora una volta la Locanda La Mandria a gestire il servizio di ristoro, una caffetteria che offre bibite, gelati e >>>