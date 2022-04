A Casale Monferrato dal 13 aprile

(12 Apr 22) Dal 13 aprile al 12 giugno 2022 protagoniste le immagini di Carlo Lenti: il grande fiume che diventa il soggetto di moltissime fotografie, luogo di tanti voli in deltaplano, oggetto di racconti fatti di parole e immagini.

Le sue passioni possono essere descritte con i suoi colori. Il ROSSO della Ferrari: Carlo Lenti è stato Direttore della fotografia del Ferrari club Italia per molti anni. L'AZZURRO del cielo, solcato da appassionato di volo in mongolfiera e di deltaplano, fino a diventare campione del mondo di aeromodellismo. Il VERDE del fiume Po, della natura, i suoi paesaggi. l'ARCOBALENO dei mille colori delle sue fotografie. Bruno Gambarotta scrisse l'introduzione al volume "Una vita su Po sognando l'Africa. Storie di uomini e paesi tra passato e presente", riconoscendo che le fotografie di Carlo Lenti manifestano "un amore rispettoso e immenso per il Po" al punto che "è capace di costruire con le sue mani un deltaplano a motore per alzarsi in volo e fotografare il suo amato fiume". La poetica espressività di Lenti sta, semplicemente, racchiusa in queste sue parole: "Per sentieri tortuosi lungo il greto del fiume come un cavallo libero cavalco la mia infanzia".

La mostra fotografica è un evento off di MONFEST 2022 all'interno del progetto Vivere il Po a Casale Monferrato condotto dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese in partenariato con il Comune di Casale Monferrato e cofinanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Appuntamento presso la sede dell'Ente-Parco in viale lungo Po Gramsci 10 a Casale Monferrato.

La mostra è visitabile gratuitamente in orario d'ufficio (occorre attenersi alle norme vigenti antiCOVID).