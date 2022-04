Torino, mercoledì 11 maggio

(26 Apr 22) L'escursione è organizzata dalle associazioni aderenti al Coordinamento delle Associazioni per i Sentieri della Collina Torinese.

Mercoledì 11 maggio: Anello dal ponte Umberto I al Colle della Maddalena

A cura del CAI di Moncalieri.

Camminata di circa 3 ore, con dislivello di 500 m.

Contributo di partecipazione: € 2 per i soci CAI, € 11 per i non soci (compresa assicurazione).

Informazioni e prenotazione, entro il lunedì precedente: 3313492048 (lunedì ore 18-19, mercoledì 21-23), www.caimoncalieri.it.

Per la passeggiata sono necessari abbigliamento e attrezzatura adeguati, in particolare pedule da escursionismo, bastoncini, borraccia, ricambi e ripari in caso di pioggia.

Dovranno essere rispettate le norme anti COVID, con green pass obbligatorio.

Il Coordinamento per i sentieri della collina torinese e Pro Natura Torino declinano ogni responsabilità in merito ad incidenti o danni subiti e/o arrecati dai partecipanti durante le iniziative proposte dalle associazioni organizzatrici.