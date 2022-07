Regolamento e modalità di iscrizione per il volontariato

(18 Lug 22) Con la determinazione dirigenziale n. 196 del 6 luglio 2022 è stato avviato il percorso per la formazione dell'Albo degli Amici delle Aree protette del Po piemontese, al quale può dunque iscriversi fin da subito chi intenda, in forma volontaria, prestare attività o avviare iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali di competenza dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Possono far parte degli Amici delle Aree protette del Po piemontese sia singoli cittadini – se minorenni previa liberatoria da parte di un genitore – ovunque residenti, di qualsiasi livello culturale e capacità psico-fisica, sia associazioni – presenti nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale – impegnate nella tutela e nella valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, del paesaggio e della fruizione eco-sostenibile del territorio.

Sarà cura dell'Ente-Parco redigere annualmente l'elenco delle attività che potranno essere svolte dagli iscritti all'Albo, con il coordinamento del proprio personale, in autonomia o in affiancamento ad esso. I singoli cittadini potranno partecipare ad attività di raccolta rifiuti, di assistenza alla didattica, durante incontri formativi con scuole o visitatori, e ad eventi promozionali o di accoglienza e informazione ai visitatori. Potranno collaborare a monitoraggi e ricerche o anche ad attività di sensibilizzazione per la prevenzione degli illeciti. Le associazioni informeranno i propri soci delle attività dell'Ente-Parco, li stimoleranno ad aderire individualmente all'Albo e a partecipare ai progetti operativi proposti e forniranno un aiuto a formare i volontari.

Particolare attenzione da parte dell'Ente-Parco sarà posta alla prevenzione degli eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i volontari andranno a operare e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare; sarà a carico dell'Ente-Parco anche la copertura assicurativa per i volontari che aderiscono singolarmente, garanzia che comprende la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e gli eventuali infortuni connessi all'attività di volontariato.

L'iscrizione all'Albo, sia per i volontari individuali sia per le associazioni, avviene a domanda degli interessati, formulata su apposita modulistica.

Regolamento completo e modulistica alla pagina:

Approvazione del Regolamento e dell'Albo relativi agli "Amici delle Aree protette del Po piemontese". | Aree protette Po piemontese (parcopopiemontese.it)

Per ulteriori informazioni: Michol Bramardi – 0114326527 – michol.bramardi@parcopopiemontese.it