(27 Lug 22) Si è svolto nei giorni scorsi un massiccio intervento di pulizia dalle piante acquatiche nel tratto cittadino del Po a Torino, a monte della traversa del ponte della Gran Madre. Al progetto del Comune di Torino hanno partecipato la Città Metropolitana di Torino, ARPA Piemonte, ENEA, Università di Torino, società remiere, volontari e personale dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Il corso d'acqua sta affrontando l'Elodea nuttallii, una specie esotica, di tipo invasivo, individuata a livello europeo come pianta da contrastare con una gestione attiva, che domina nettamente la comunità vegetale e che si sta propagando molto velocemente a causa dell'assenza di precipitazioni e della lacustrizzazione dei corsi d'acqua a monte delle traverse, come nel caso della diga Michelotti.

In accordo con il Comune di Torino e gli Enti coinvolti, al fine di contenere al massimo la diffusione della pianta, la rimozione è avvenuta manualmente, tramite sradicamento. La presenza compatta di questa pianta, specie dalla fortissima capacità di riproduzione per via vegetativa - da ogni frammento si origina una nuova pianta – rende infatti pericoloso effettuare operazioni di sfalcio che potrebbero provocare una fortissima diffusione a valle.

Le condizioni climatiche estreme di quest'anno, unite al cronico eccesso di nutrienti in acqua e alla diffusa siccità, stanno dando luogo a un imponente sviluppo di biomassa vegetale lungo tutto il Po (e non solo): una situazione insostenibile che rende necessaria una futura gestione integrata e continuativa, partecipi tutti gli Enti preposti, come unica via possibile: i cambiamenti climatici in atto impongono di rivedere le modalità di gestione e uso dei corsi d'acqua, occorre avere visione d'insieme e operare una corretta pianificazione degli interventi, avendo chiaro che a ogni azione corrispondono però delle conseguenze. A questo fine saranno attivate future collaborazioni con gli Enti coinvolti per una corretta gestione dell'Elodea, compatibilmente con i cambiamenti climatici in corso e la complessa ecologia del Fiume Po.