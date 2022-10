(25 Ott 22) La Foresta condivisa del Po piemontese gode di ottima salute e si espande. A sostenerla sono ormai in tanti ed è entrata nel progetto anche Zschimmer & Schwarz SpA con sede a Tricerro (VC), società leader nella produzione di ausiliari chimici destinati alla preparazione di prodotti per il settore personal care, detergenza domestica e industriale, da sempre attenta alle pratiche di sostenibilità. Si tratta di una società del Gruppo multinazionale Zschimmer & Schwarz, gruppo a conduzione familiare ricco di tradizione.

Da oltre 50 anni Zschimmer & Schwarz Italiana è una realtà produttiva molto radicata sul territorio e da sempre si impegna a mantenere un atteggiamento responsabile nei confronti delle risorse e dell'ambiente. La chimica del presente e del futuro non può infatti prescindere dalla sostenibilità ambientale; il rispetto di standard qualitativi come la protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento e la riduzione dei rifiuti sono stati propedeutici all'ottenimento della certificazione ambientale "ISO 14001", vero fiore all'occhiello del sito di Tricerro.

La somma di 20.000 euro, messa a disposizione da Zschimmer & Schwarz Italiana, permetterà all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese di completare la ricostruzione di un ambiente forestale composto da alberi e arbusti autoctoni, siepi campestri, prati e una grande area umida adiacente alla roggia Lamporo. La roggia di per sé è già una realtà preziosa perché alimentata da risorgive e con un andamento sinuoso e naturale, con sponde non modificate da opere umane, libera quindi di divagare come natura vuole. La nuova zona umida, ricavata con leggere escavazioni, contribuirà a rendere più pulite le sue acque, generando una fascia tampone tra queste e le aree agricole circostanti e ad accrescere la complessità ecologica che è alla base della vita del nostro pianeta, che è in continuo divenire.

Il luogo dell'intervento si trova nel Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi, molto vicino alla sede della Zschimmer & Schwarz Italiana, ed è facilmente raggiungibile in bicicletta.

Il primo passo, ai primi di novembre, sarà l'acquisto di un terreno di oltre un ettaro dove durante l'inverno saranno messi a dimora 1000 alberi. Come sempre le nuove piante saranno seguite e curate nel tempo e gli obblighi presi dall'Ente-Parco, in quanto soggetto gestore dell'area interessata dalla forestazione, si trasferiranno a ogni eventuale nuovo soggetto gestore o altro ipotetico proprietario.