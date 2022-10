(27 Ott 22) L'Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese, già sostenitore del LIFE18 NAT/IT/000972 WOLFALPS EU, collaborerà anche al nuovo LIFE "Azioni concrete per il mantenimento dei lupi selvatici nei paesaggi antropogenici d'Europa" (LIFE WILD WOLF), progetto che mira a migliorare la conoscenza di un fenomeno ultimamente in aumento e cioè la presenza del lupo all'interno delle aree urbane e il comportamento dei lupi coraggiosi e confidenti che si spingono a ridosso di città e paesi.

L'Ente-Parco è fortemente interessato a questi temi dal momento che il suo territorio include aree altamente popolate, l'esempio più eclatante di interazione è stato quello dell'Isolone di Bertolla, all'interno della Città di Torino, nel Parco naturale del Po piemontese, dove un lupo ha attaccato animali al pascolo, ma sono tanti gli abitati grandi e piccoli delle Aree protette del Po piemontese che vivono anche marginalmente la presenza di questo canide.

Per la gestione delle situazioni potenzialmente critiche è di fondamentale importanza comprendere i meccanismi che guidano la presenza dei lupi in aree densamente popolate dall'uomo ma potenzialmente pericolose per se stessi e come conseguenza la percezione della popolazione locale nei loro confronti: obiettivo mettere in atto una efficace comunicazione con il pubblico per arrivare a una convivenza pacifica. Proprio il caso dell'Isolone di Bertolla è stata un'operazione in positivo, infatti la situazione ora è sotto controllo: l'allevatore accogliendo i consigli dei tecnici del LIFE si è dotato di cani da guardiania e ha tenuto i suoi animali al riparo durante la notte e così facendo ha scongiurato gli attacchi.

Nel corso del LIFE WILD WOLF verrà dunque approfondita l'interazione tra uomo e lupo, per una convivenza possibile. La posta in gioco è alta: attenuare il conflitto con gli esseri umani significa garantire la sopravvivenza di questa specie che in realtà è molto schiva e di rado preda gli animali domestici privilegiando le prede selvatiche, come emerso dal primo studio effettuato in area planiziale dall'Università di Torino con la collaborazione dell'Ente-Parco.

L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese contribuirà nell'ambito di LIFE WILD WOLF a coordinare le attività intorno alle aree urbane, occupandosi anche dei lupi più intraprendenti che si avvicinano agli abitati. Nel tratto alessandrino è stata trovata di recente dai guardiaparco una cucciolata, primo caso rilevato in pianura, in un luogo lontano qualche chilometro dall'abitato ma evidentemente ritenuto dai lupi sicuro e idoneo all'allevamento della prole.

In questi giorni inizia anche il monitoraggio stagionale, andrà avanti fino ad aprile, verranno raccolte tracce ed escrementi utili per le analisi genetiche.

Come il precedente pure questo nuovo LIFE è coordinato dall'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, il riferimento è la professoressa Francesca Marucco.