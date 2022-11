(02 Nov 22) Sono stati diffusi alcuni articoli e informazioni fuorvianti in merito al fatto che si stia sperimentando il primo parco fotovoltaico galleggiante in Italia nel bacino della Cava Germaire, tra i Comuni di Carignano e Carmagnola, ma l'Ente-Parco al momento ha ricevuto esclusivamente delle ipotesi di progetto non accompagnate da alcuna istanza formale ai fini del rilascio delle dovute autorizzazioni di legge. Di conseguenza non è stato attivato l'iter autorizzativo.

Il sito ricade all'interno del sito di Natura 2000 IT1110024 Lanca di San Michele (ZSC e ZPS) e nel Parco naturale del Po piemontese. Nel rispetto della Legge Regionale 19/2009 sono richieste: la conformità al piano d'area sotto il profilo urbanistico, ai sensi dell'art. 26, e la valutazione di incidenza in relazione al potenziale impatto sull'ambiente, ai sensi dell'art. 43.