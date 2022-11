(23 Nov 22) Si terrà venerdì, 25 novembre, alle ore 14.30, presso la sede operativa di Casale Monferrato dell'Ente-Parco (viale Lungo Po Gramsci, 10) il primo degli incontri territoriali previsti per il processo informativo-partecipativo nell'ambito del Programma di Azione del progetto "Rinaturazione dell'area del Po".

Dopo il webinar di avvio del processo, prendono l'avvio gli incontri territoriali in cui saranno descritti gli interventi di interesse per l'area territoriale di riferimento e in cui saranno sollecitati i contributi utili per la successiva fase di progettazione e realizzazione dei lavori.

Condivisione, coinvolgimento e ascolto sono le parole-chiave di questi appuntamenti in cui Enti, Istituzioni, associazioni e portatori di interesse che rappresentano i territori coinvolti dalle azioni di rinaturazione saranno invitati a condividere il valore degli interventi locali quale contributo importante che interessa l'intera asta fluviale.



Informazioni: PNRR_PO_PARTECIPAZIONE@adbpo.it