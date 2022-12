(16 Dic 22) La "Foresta condivisa del Po piemontese" è un ambizioso progetto dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. Il suo obiettivo è mettere in connessione e consolidare gli interventi di riqualificazione ambientale avviati negli ultimi 30 anni lungo la fascia fluviale del Po e nelle aree circostanti, fino a costituire una foresta di vicinato di circa 200 chilometri.

La foresta è condivisa proprio perché ognuno di noi può contribuire a realizzarla: le istituzioni le aziende agricole, le imprese private, le associazioni, ma anche il semplice cittadino, possono sostenere il progetto.

L'Ente-Parco ha completato così la piantumazione di 500 ettari di foresta distribuiti su 33 Comuni, in cui sono state messe a dimora le specie di alberi e arbusti tipici della Pianura Padana: noccioli, pioppi bianchi, ciliegi, aceri campestri, farnie, olmi, carpini, frassini, ontani...

L'ambizione è di piantare un albero per ogni abitante delle aree protette del Po piemontese!

L'incremento della qualità ambientale e paesaggistica determina sviluppo socio-economico e crea benessere psico-fisico per i residenti.

La foresta condivisa del Po piemontese rientra a pieno titolo nell'Obiettivo 15 dell'Agenda 2030, che si preoccupa di proteggere la "Vita sulla Terra", in tutte le sue diverse forme, animali e vegetali. La riforestazione è un mezzo per combattere il degrado del suolo. Inoltre le piante assorbono l'anidride carbonica, che cerchiamo di contenere, perché è responsabile del cambiamento climatico. Inoltre le foreste e i boschi ospitano un gran numero di specie animali e vegetali, giocando un ruolo importante anche per la tutela della biodiversità.

Un albero per la foresta condivisa è un'ottima idea per il tuo regalo di Natale!

Per dare vita a un nuovo albero bastano anche solo 20 euro, che corrispondono ad una nuova piccola pianta e ai 10 metri quadri di terreno che la circondano e che le permetteranno di crescere e di essere curata per garantirne l'attecchimento.

Tutti i contributi economici saranno raccolti in un apposito fondo dedicato esclusivamente alla Foresta condivisa del Po piemontese. Dal canto suo, l'Ente-Parco dedicherà ogni attenzione all'espansione della Foresta: con i fondi raccolti non solo metterà a dimora nuove piante, ma le curerà e acquisterà nuovi terreni per farla crescere sempre più rigogliosa.

Per il versamento del contributo occorre seguire le istruzioni che trovate alla pagina http://www.parcopopiemontese.it/pagina.php?id=302

A pagamento avvenuto, inviando una email all'indirizzo ufficio.comunicazione@parcopopiemontese.it, il donatore riceverà una cartolina ricordo della donazione effettuata.