Il primo Consiglio Direttivo traghetta l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese dal 2022 al 2023

2022: anno di assestamento, ma non solo. "È stato un anno particolarmente impegnativo, perché oltre alla gestione ordinaria, si è resa necessaria una riorganizzazione complessiva a seguito della fusione tra i due Enti-Parco preesistenti" dice il presidente Roberto Saini >>>

I guardiaparco danno i numeri… del 2022!

Resoconto dell'attività dell'ufficio di vigilanza del Parco del Po piemontese

Dopo alcuni anni piuttosto difficili a causa della pandemia e delle ripetute riorganizzazioni dell'ente, il servizio di vigilanza rende note le attività svolte durante l'anno appena concluso >>>

Ultimi appuntamenti della stagione con i giovedì del Life Orchids

Si chiude il ciclo invernale degli incontri on line di Life Orchids del giovedì

Il 16 febbraio, come di consueto dalle ore 17.45 alle 18.30, Miriam Bazzicalupo ci spiegherà le tecniche di impollinazione manuale e di germinazione in vitro per conservare le orchidee spontanee. Il 23 febbraio ed il 2 marzo faremo altri due viaggi virtuali in Toscana ed in Campania con Maurizio Antonetti e Karl Duffy >>>

4 passi di salute nel parco: riprendono gli incontri a Cascina Le Vallere

Conferenza: 'Malattie croniche: consigli pratici per i cittadini'

Sabato 18 febbraio 2023, alle ore 10:30, presso la Cascina Le Vallere - Corso Trieste, 98 a Moncalieri, si terrà l'incontro Malattie croniche: consigli pratici per i cittadini >>>

Sta nascendo un nuovo bosco a Valenza: è quello dei neonati!

La Festa dell'albero è una delle più antiche celebrazioni della storia dell'umanità: fin dai tempi dei Romani, agli alberi e ai boschi venivano attribuite funzioni legate al culto e alla divinazione. Eventi pubblici di messa a dimora >>>

Presto il defibrillatore a Cascina Le Vallere grazie al Fitwalking del Cuore di Saluzzo!

La ventesima edizione del Fitwalking del Cuore è stata un successo: 10.638 iscritti che hanno consentito di superare i 50.000 euro di contributi solidali da ripartire alle Associazioni coinvolte >>>

'Il parco bene comune'

"Il parco bene comune": è questo il tema proposto agli studenti dell'Atelier di architettura, società e territorio, sociologia urbana, condotto dalle docenti Angioletta Voghera, Daniela Ciaffi e Roberta Novascone >>>

Chiuderà domenica 19 la mostra: 'Pipistrelli: folletti del crepuscolo'

Nel Castello dei Monferrato a Casale

L'allestimento, visitabile fino a domenica 19 febbraio, è curato dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, che lo ripropone nell'ambito del progetto "Vivere il Po a Casale" >>>

Camminata al Colle della Maddalena

Mercoledì 22 febbraio 2023

Camminata di 5 ore e 500 m di dislivello, proposta dal CAI di Moncalieri >>>

Escursione al Bric delle Ghiaie

Sabato 25 febbraio 2023

A Torino, Trekking Italia propone una facile camminata di 12 km al Bric delle Ghiaie. Ritrovo al ponte di Sassi lato collina >>>