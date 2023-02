(15 Feb 23) Sabato 4 febbraio, a Torino, a Cascina Bert, si è svolto un incontro operativo della Riserva della Biosfera UNESCO CollinaPo. L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese è coinvolto in quanto il suo territorio rappresenta la "core zone", l'ossatura centrale della Riserva, ed è parte attiva nella sua gestione, in quanto membro sia del Comitato esecutivo che alla Segreteria tecnica.

Nell'occasione la direttrice Monica Perroni ha presentato la sua esperienza riguardante la Riserva Mab Ticino Val Grande Verbano e ha tracciato il percorso del lavoro a venire della Riserva Mab CollinaPo, che punterà in particolare sull'educazione ambientale. Su questo tema sono stati appena confermati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica fondi per oltre 152 mila euro del programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale" da trasferire ai 15 Istituti del territorio di CollinaPo che hanno partecipato al bando. La mattinata è stata molto proficua, ricca di spunti per avviare progettualità sul territorio, coinvolgendo enti locali e stakeholder, in un'ottica UNESCO. Presenti molti amministratori locali.