Dal 3 marzo al 28 aprile

(01 Mar 23) Torna la mostra "Pipistrelli: folletti del crepuscolo": questa volta l'allestimento sarà visitabile presso la sede legale dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese a Castagneto Po (TO), in Via Alessandria 2.

La mostra resterà aperta da venerdì 3 marzo a venerdì 28 aprile e sarà visitabile, dal lunedì al venerdì, in orario d'ufficio e previa prenotazione al numero 0114326531.

Le tavole e gli elementi che compongono la mostra raccontano la biologia e il comportamento dei chirotteri oltre alle numerose curiosità che riguardano questi animali così speciali e importanti per la biodiversità, anche in ambito urbano.

Informazioni: tel. 0114326531 – ufficio.comunicazione@parcopopiemontese.it