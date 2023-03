(08 Mar 23) Si è tenuto a Morano sul Po, presso la sede operativa dell'Ente-Parco di Pobietto, un incontro di aggiornamento e formazione sul nuovo Piano di gestione e controllo demografico delle popolazioni di cinghiale per gli operatori selezionati addetti.

Il piano appena redatto, che per la prima volta comprende per intero le Aree protette del Po piemontese, recepisce le nuove indicazioni dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), anche in merito alla problematica della Peste Suina Africana. Periodo di validità 2023-2027.

Tra i punti salienti le nuove regole da applicare per la selezione, che prevedono l'obbligo di prelevare in leggera prevalenza le femmine e di monitorare i risarcimenti dei danni provocati dal cinghiale alle colture. Le nuove disposizioni operative, al fine di ottimizzare e pianificare gli interventi, sono state illustrate dai guardaparco.

Gli addetti coinvolti nell'attività sono i 160 iscritti all'Albo degli operatori selezionati dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Un ulteriore incontro sarà programmato nel Torinese.