(13 Mar 23) Martedì 14 marzo, alle ore 18.30, in occasione della Giornata internazionale di Azione per i Fiumi, andrà in onda dallo stand A4 della 74a Mostra regionale di San Giuseppe a Casale Monferrato, La voce del Po, una puntata "speciale" della serie Raccontami una storia.

Dalla postazione di Radio in fiore, per l'occasione allestita presso la Mostra di San Giuseppe, Paolo Gabotto, voce narrante della rubrica, ospiterà i protagonisti del Po per parlare di tutela dell'ambiente fluviale.

Interverranno i tecnici, le guide ambientali che conoscono il Po e hanno cura della flora e della fauna che vi abitano, i ricercatori e i volontari che collaborano alla salvaguardia delle risorse naturali e della biodiversità da cui dipende la vitalità del fiume.

Saranno presenti anche i referenti di alcuni progetti realizzati nelle Aree Protette del Po piemontese – in particolare i progetti Vivere il Po a Casale Monferrato e Foresta condivisa del Po piemontese – e di Life Orchids.

Dunque un evento locale nel programma globale della 26a Giornata internazionale di Azione per i fiumi, che vede la partecipazione dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese insieme al gruppo di lavoro di Monferrato Green Farm.

Informazioni:

- Pagina Facebook @radioinfiore

- Pagina Facebook @monferratogreenfarm

- Tel. 3450674035

- Email pr@monferratogreenfarm.it