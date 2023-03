(22 Mar 23) Hanno ufficialmente "preso servizio" il 17 marzo, ricevuta la maglietta distintiva, gli Amici delle Aree protette del Po piemontese sono pronti a mettersi in gioco: 22 adulti, 8 associazioni e 2 minorenni con una grande passione per la natura, tanti universitari che stanno compiendo il loro percorso di studi nelle materie più vicine ai temi trattati dall'Ente-Parco, come scienze naturali o scienze forestali, ma anche pensionati che metteranno a disposizione il loro tempo, eccezionali gli ultraottantenni di Brusasco che hanno già deciso di occuparsi di piccole manutenzioni; quanto ai minorenni seguiranno la loro mamma tecnico dell'Ente-Parco.

Fanno parte dell'Albo degli Amici delle Aree protette del Po piemontese, un elenco in divenire che verrà rivisto ogni sei mesi per coinvolgere tutti coloro che vorranno aderire, c'è movimento, dovuto anche al passaparola. Prossimo aggiornamento a giugno dunque.

Nel primo incontro ufficiale, che si è svolto nella sede operativa dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese di Cascina Le Vallere a Moncalieri, sono state illustrate tutte le attività alle quali potranno dedicarsi e il contesto territoriale di riferimento che include anche la Foresta condivisa del Po piemontese; una volta scelta l'occupazione più consona, ogni gruppo verrà contattato dai referenti dell'Ente-Parco per essere coinvolto negli orari e con le modalità indicati.

Le attività alle quali collaborare sono davvero molte, di relazione con il pubblico ad esempio, fornendo informazioni nelle aree più frequentate e stimolando comportamenti positivi come il raccogliere i propri rifiuti e non accendere fuochi, o in occasione di eventi a grande affluenza, quando è necessario fornire indicazioni sulle modalità di accesso, sui servizi principali, sulle principali attrattive oppure ancora dando il proprio contribuito alle iniziative di educazione ambientale

Altri ambiti di azione sono i monitoraggi di fauna e flora, in questo caso i volontari affiancheranno i guardaparco o i tecnici dell'Ente-Parco, ad esempio nelle operazioni di rilevamento dell'avifauna svernante, delle garzaie, delle farfalle o del cervo volante; alcuni volontari con una particolare formazione potranno invece geolocalizzare le tracce del lupo su percorsi prestabiliti. I volontari avranno anche l'opportunità di dedicarsi alle piccole manutenzioni, tenendo in ordine le aree verdi, con interventi semplici ma utilissimi.