(24 Mar 23)

Nella serata di sabato 18 marzo 2023 ad Ottiglio (AL) c'è stata una interessante e partecipata serata dedicata al lupo ed in particolare alla sua biologia ed ecologia ed alla sua gestione e monitoraggio in provincia di Alessandria. La serata è stata organizzata dai comuni di Ottiglio, Sala Monferrato, Cereseto e Cella Monte. "Per ricercare un necessario equilibrio tra le diverse esigenze": queste sono state le parole pronunciate da Calogero Pasciuta, sindaco di Ottiglio, nell'introdurre gli interventi degli esperti. Chiara Gilardi, dell'Associazione Asfodelo, ha presentato i tecnici che lavorano sul tema nell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese: Gabriele Panizza e Iolanda Russo, il Responsabile di vigilanza Giacomo Gola, e, nell'ente di gestione Aree protette Po piemontese, Laura Gola.

È stata illustrata la biologia ed ecologia della specie, la presenza del lupo nel territorio alessandrino, la sua diffusione, il suo comportamento e le relazioni non sempre facili con la popolazione residente. Le relazioni degli intervenuti erano basate sui dati scientifici dei rilievi, delle analisi che si fanno per monitorare la presenza del lupo, l'alimentazione, i gruppi familiari. Si è inoltre parlato del progetto Life Wolf Alps dell'Unione Europea, che mira proprio a migliorare la convivenza tra le attività antropiche e il lupo, animale che più di altri suscita interrogativi e problemi riferiti proprio al rapporto tra l'uomo e la natura selvaggia. In proposito Laura Gola ha sottolineato come sia fondamentale la parte "di campo" delle osservazioni, che da molti anni i tecnici portano avanti, sulle tracce del lupo, su quanto questo sia un animale con un carattere elusivo, su come svolga un ruolo importante di regolatore dell'equilibrio naturale.

Al termine delle presentazioni si è svolta una discussione animata fra le persone presenti, le quali hanno rappresentato le proprie posizioni, quali persone coinvolte per lavoro, oppure perché residenti o perché interessati alla conservazione della natura. Si è confermata l'importanza di comunicare i dati scientifici, di ascoltare i timori, le curiosità dei cittadini, le difficoltà di chi lavora, per ricercare soluzioni e modalità di gestione.