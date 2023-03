(29 Mar 23) Bike Experience - seconda edizione della Fiera del Cicloturismo in Piemonte - torna, sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, al Parco e Cascina Le Vallere in Corso Trieste, 98 a Moncalieri, tra le ore 10 e le 18, con il triplice obiettivo di promuovere il cicloturismo in Piemonte, di esplorare le bellezze e le risorse del territorio della nostra regione, ma soprattutto di condividere esperienze.

Il Villaggio Expo proporrà al visitatore un percorso tra biciclette, e-bike, cargo bike, folding, gravel oltre che accessori e abbigliamento, proposte cicloturistiche promosse da enti del territorio e da associazioni che operano nel cicloturismo; un occhio anche al mondo outdoor, con il campo base Ferrino, e al plein air, con spunti per viaggi on the road in camper.

Durante tutto il weekend i visitatori potranno incontrare ospiti del mondo delle 2 ruote come Vittoria Bussi, la donna più veloce al mondo nel record dell'ora, Nico Valsesia, campione di endurance e autore del libro 'La fatica non esiste', Oliviero Alotto, ultrarunner, ciclista e fiduciario di Slow Food Torino, Fabio Guglierminotti, Presidente e fondatore dell'Associazione 160CM. Sarà inoltre possibile ascoltare racconti di viaggio di cicloviaggiatori che hanno attraversato l'Europa e il mondo, tra cui: Fabio Abbà, Peppe Esposto, Filippo Graglia, Silvio Spertino, Wally Gualtiero e poi Davide Mazzocco, Elena Zappia, Andrea Rolando, il Team Thisavventura e Elena Giardina, oltre che seguire i preziosi consigli della nutrizionista Chiara Gitto e del biomeccanico Marco Savattero.

Per chi volesse pedalare in compagnia e conoscere nuovi cicloturisti, ogni giorno potrà scegliere fra le escursioni in programma, che inizieranno sabato con la 'Gravellata' guidata da Gravel Bike Torino a cui seguirà la 'Pedalata in Lilla' – di sensibilizzazione sul ciclismo femminile e della famiglia - con la MyFamilyBike e Serena Cugno, ambasciatrice di Liv. Domenica si proseguirà con la pedalata cicloturistica guidata da Torino Bike Experience con il supporto di accompagnatori UISP; nel pomeriggio sarà invece la volta di 160bike con Fabio 'Wolf' e 160cm con focus sulla mobilità. Domenica 16 sarà anche la giornata di Cargo Bike Day in collaborazione con Fiab Torino Bike Pride e, in esclusiva per la fiera, la tappa italiana del Brompton World Championship.

Una pista Mtb, gestita in collaborazione con i tecnici di ciclismo UISP, accoglierà, tra le 11 e le 17, i bikers dai 6 ai 15 anni, mentre un percorso di circa 2 km all'interno del Parco darà modo agli over 15 di testare le bici.

Sabato 15 si concluderà con il BIKE PARTY, dalle 18 alle 22, con Dj set, esibizione di Bike Trial e animazione a tema, che permetterà di condividere le emozioni della giornata, rilassarsi e scambiare quattro chiacchiere nel pieno spirito del cicloturista. Durante l'evento si potrà gustare uno spuntino di qualità grazie ai Foodtrucker piemontesi Van Ver Burger, cucina vegetale itinerante, La Banda del Maslè, con carne Coalvi piemontese, e Ris8, che proporrà primi con prodotti locali, il tutto accompagnato da birra artigianale piemontese prodotta da Edit di Torino e proposta da Bicierin.

L'iniziativa è patrocinata da Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Moncalieri, UISP Piemonte.

Per accedere alla fiera occorre registrarsi sul sito www.bikepiemonte.it (consigliato) o direttamente all'entrata.

Ingresso e attività sono GRATUITI.

Chi arriverà in bicicletta, troverà un PARCHEGGIO BICI sorvegliato con oltre 200 posti.

Vi aspettiamo numerosi!