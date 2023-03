(29 Mar 23) Marzo: la primavera apre le porte, fioriscono le attività.

Il racconto di com'è andata, gli appuntamenti a breve.

Al via gli Amici delle Aree protette del Po piemontese

Hanno ufficialmente "preso servizio" il 17 marzo. Ricevuta la maglietta distintiva, gli Amici delle Aree protette del Po piemontese sono pronti a mettersi in gioco: 22 adulti, 8 associazioni e 2 minorenni con una grande passione per la natura, tanti universitari che >>>

Mercoledì 8 marzo si è svolta la riunione dei Direttori e dei Presidenti degli Enti di gestione delle Aree protette piemontesi

Presso la sede di Moncalieri dell'ente-parco, alle Vallere

L'8 marzo l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ha ospitato, presso la sua sede operativa di Moncalieri, la riunione periodica dei vertici degli Enti-Parco, indetta dalla Regione Piemonte. Ai saluti di apertura da parte del Vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso e del >>>

Ad Ottiglio si è tenuta una conferenza dedicata al lupo

Nella serata di sabato 18 marzo 2023 ad Ottiglio (AL) c'è stata una interessante e partecipata serata dedicata al lupo ed in particolare alla sua biologia ed ecologia ed alla sua gestione e monitoraggio in provincia di Alessandria. La serata è >>>

La foresta condivisa del Po piemontese cresce con i volontari di Pepsi!

Si è svolta mercoledì 1° marzo, a Casale Monferrato, all'interno del Parco naturale del Po piemontese, una giornata di volontariato organizzata da Legambiente. Ventotto dipendenti dell'azienda PepsiCo Italia hanno aderito all'iniziativa di volontariato promossa dalla società, mettendo a dimora 200 nuovi alberi sulle sponde del Po, in località Malpensata >>>

Bike Experience - 2a Fiera del Cicloturismo in Piemonte, 15 e 16 aprile al Parco Le Vallere, a Moncalieri

Bike Experience - seconda edizione della Fiera del Cicloturismo in Piemonte - torna, sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, al Parco e Cascina Le Vallere in Corso Trieste, 98 a Moncalieri, tra le ore 10 e le 18, con il triplice obiettivo di promuovere il cicloturismo in Piemonte >>>

'Pipistrelli: folletti del crepuscolo'

Mostra a Castagneto Po, dal 3 marzo al 30 aprile 2023

Torna la mostra "Pipistrelli: folletti del crepuscolo": questa volta l'allestimento sarà visitabile presso la sede dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese a Castagneto Po, in Via Alessandria 2, >>>

Camminata ad anello tra asfodeli e poesie

Domenica 2 aprile 2023 a Baldissero Torinese

L'associazione AAB (Amici Ambiente Baldissero) organizza nella Domenica delle Palme un'escursione ad anello di circa 6 km sulle colline di Baldissero, prevalentemente su sentieri >>>

I sensi in cammino: luce di primavera

Domenica 2 aprile 2023 a Pino Torinese

Camminata nell'ambito del ciclo di passeggiate esperienziali e stagionali "Il giro della luce" organizzate da Paolo Astrua e Liana Vella. Ritrovo alle 10.45 presso il >>>

Da Berzano a Vezzolano sulle tracce delle Orchidee spontanee

Domenica 16 aprile 2023

Il Comune e la Pro Loco di Berzano di San Pietro propongono una camminata di 12 km sul percorso 161, tra boschi e vigneti nel periodo di fioritura delle orchidee. Visita guidata all'Abbazia di Vezzolano >>>

Corsa campestre o camminata, da Moriondo Torinese

Domenica 16 aprile 2023

Sia la corsa, sia la camminata, si svolgono su un percorso campestre di circa 8 km >>>