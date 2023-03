Le scolaresche hanno visitato la mostra venerdì 24 marzo

(30 Mar 23) L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ha allestito, presso la propria sede legale di via Alessandria 2 a Castagneto Po, a cura della responsabile dell'Area Comunicazione, Promozione ed Educazione, Maria Teresa Bergoglio, e del tecnico Michol Bramardi, la mostra "Pipistrelli: folletti del crepuscolo". L'allestimento, che rientra anche in un progetto di valorizzazione delle sedi dell'Ente-Parco, è dedicata ai chirotteri, animali estremamente importanti per la biodiversità, anche in ambito urbano.

Venerdì 24 marzo scorso la direttrice dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, Monica Perroni, ed il Sindaco di Castagneto Po, Danilo Borca, hanno presentato la mostra agli alunni delle scuole di Castagneto Po.

Nei giorni precedenti la mostra era già stata visitata in anteprima dagli allievi di due classi del liceo statale "Isaac Newton" di Chivasso. Gli studenti sono partiti a piedi dalla loro scuola di via Paleologi e, attraversata la strada provinciale della Valle Cerrina, sono saliti lungo il sentiero Berruti, un percorso ben attrezzato, che superato il fiume permette di raggiungere agevolmente Castagneto Po, passando prima dalla chiesa di S. Genesio. Le classi sono state accolte dalla responsabile della vigilanza, Valeria Genovese, e dal guardiaparco Alessandro Lago, dell'Ente-Parco, che hanno fornito loro cenni sulle Aree protette del Po piemontese e sui pipistrelli, ordine di mammiferi sempre più raro e a rischio di estinzione.

Le due classi terze del liceo classico, ad indirizzo comunicazione, la cui referente è la professoressa Lorenza Pasquariello, sono inserite in un percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro), in convenzione con il Comune di Castagneto Po. L'obiettivo è conoscere il territorio e valorizzarlo: i ragazzi costruiranno un sito internet che raccoglierà informazioni sul comune e sulla Riserva naturale del Bosco del Vaj e si occuperanno anche di promuovere eventi.

Il Comune di Castagneto Po collabora con l'Ente-Parco sul tema cruciale della tutela ambientale e sta lavorando in questa direzione insieme alle scuole e coinvolgendo i ragazzi: il nostro futuro.

La mostra "Pipistrelli: folletti del crepuscolo" resterà aperta fino a venerdì 28 aprile, ed è visitabile dal lunedì al venerdì, in orario d'ufficio e previa prenotazione al numero 0114326531.

Informazioni: tel. 0114326531 – ufficio.comunicazione@parcopopiemontese.it