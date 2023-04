(13 Apr 23) L'Ente-Parco ed il Centro visite presso il Mulino di Bosco Marengo saranno co-protagonisti degli appuntamenti primaverili.

Domenica 23 aprile si terrà la consueta manifestazione florovivaistica Bosco fiorito. Per l'occasione saranno visitabili i principali monumenti del paese e la sede dell'Ente-Parco presso il Mulino in via Marconi 18.

Sarà inoltre allestita e visitabile anche la mostra: "Le Orchidee del progetto Life orchids", con una ventina di pannelli che compongono una bellissima fioritura di orchidee selvatiche, disegnate magistralmente da Lorenzo Dotti, e con preziose informazioni a corredo.

Inoltre sarà possibile partecipare ad un laboratorio di realizzazione di colori e di biglietti a tema floreale, a cura di Silvia Fumagalli, guida dell'Ente-Parco.