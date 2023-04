Sabato 22 aprile 2023

(13 Apr 23) Sabato 22 aprile la Natura sarà protagonista accanto all'Arte, con uno straordinario incontro tra il Festival delle orchidee selvatiche e il Monfrà Jazz Festival, ma anche con la fotografia e molte altre proposte.

La giornata inizia con ritrovo presso il parcheggio degli impianti sportivi di Pecetto, alle ore 10, per la partenza per la classica passeggiata su Bric Montariolo, alla scoperta delle orchidee selvatiche, accompagnati da un esperto. Durante la passeggiata si avrà modo di parlare anche del progetto LIFE ORCHIDS, che a Pecetto ha una delle aree di intervento.

A seguire, presso il Centro culturale Giuseppe Borsalino, in via Borsalino 2, sono previsti il pranzo ed un ricco programma pomeridiano.

Alle ore 12,30 il pranzo al costo di 25 € (per info e prenotazioni: 3341135039 Flavio, 0131940367 Lorenzo, 3387683871 Vanda).

Alle ore 14 l'Ente-Parco propone un interessante laboratorio di creazione di colori attraverso utilizzo di pigmenti e realizzazione di biglietto a tema floreale, a cura di Silvia Fumagalli, guida del Parco.

Il Centro culturale Borsalino alle ore 16 sarà sede, per la prima volta, di Monfrà Jazz Festival. Sarà presentata la VI edizione, che partirà a breve. Alle ore 16,30 una bella anteprima: il concerto di Alberto Gandin e Tania Furia Duo. La scelta di questo interessante connubio è stata voluta proprio per sottolineare il fatto che questa edizione del MJF (Monfrà Jazz Festival) sarà connotata dall'attenzione alla sostenibilità ambientale e dell'attenzione per il territorio e l'ambiente.

Per finire, un importante appuntamento a cura di Associazione fotografica alessandrina: alle ore 17,30 si inaugurerà «Il Filo Rosso», mostra fotografica "per spezzare la violenza sulle donne attraverso le immagini", con letture a tema.

Durante la giornata saranno inoltre visitabili le mostre allestite dall'Associazione La Guarnera, dedicate ai pesci fossili del sito Guarnera ed ai ciottoli del fiume. Sarà inoltre visitabile La Rocca, con giardino naturalistico e Parco astronomico «Margherita Hack»

Informazioni:

http://www.comune.pecettodivalenza.al.it

www.lifeorchids.eu

www.monjazzfest.it